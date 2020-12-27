Мнение: “О чекистской доброте”

27.12.2020, 2:38, Разное

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Интересный документ 1919-го года, в котором Губвоенревком разъясняет работникам ЧК, как следует вести работу с населением служившим белым на территориях, освобожденных от Колчака.

О ЧЕКИСТСКОЙ ДОБРОТЕ

Утверждено Губвоенревкомом

От 12 августа 1919 г.

ЦИРКУЛЯРНО

В связи с поступившими от Уездных и Волостных Ревкомов ряда вопросов о том, как поступить с гражданами, служившими при господстве белых в Правительстве Колчака и принимавших те или иные репрессивные меры по отношению Советских работников, красноармейцев и их семейств. Также как поступать с теми гражданами, которые при отступлении белых банд оставили свои дома, имущество и ушли вместе с ними, а в настоящее время возвращающимися обратно в свои города, заводы, сёла и деревни.

Ставя во главу угла вышеприведённые запросы Отдела Управления Губернией, Губернская Чрезвычайная Комиссия и Губернский отдел Юстиции предлагают всем уездным органам руководствоваться нижеследующими положениями:

1. В целях укрепления власти Советов ни в коем случае не допускать ни репрессии, ни грубостей или каких-либо несправедливостей и насилий по отношению к гражданам, за которыми тяготеют указанные выше проступки.

2. На граждан, за которыми тяготеют вышеуказанные преступления составить списки с указанием их вины, в чём она выразилась, и кто может подтвердить их виновность.

3. При составлении списков руководиться только достоверными источниками и ни в коем случае не допускать сведения личных счетов.

4. Списки, составленные согласно указаний §2-го, должны быть доставлены в Губернскую Чрезвычайную Комиссию и без ее указания не допускается производить арестов и обысков.

ПРИМЕЧАНИЕ. Аресты допускаются в том случае, если виновный намеревается скрыться или представляет из себя опасный элемент для спокойствия общества и Республики.

5. По отношению буржуазии или кулачества, бежавшего с белогвардейскими бандами, принимать меры конфискации только в том случае, если показаниями свидетелей подтверждается, что бежавший действительно сторонник белых и свершил свой поступок сознательно.

6. При конфискации имущества точно учитывать социальное положение /богат, беден/ и ни в коем случае не применять этой меры к беднейшему и среднему крестьянству.

7. При применении §§5-го и 6-го должна быть составлена точная опись конфискуемого, при обязательном присутствии члена Ревкома или Исполкома, представителя Советской милиции и свидетелей.

8. Копия описи, составленная согласно указаний, изложенных выше, должна быть представлена по инстанции в один из поименованных выше губернских органов Советской власти, до получения ответа от которых не разрешается ни вывоз, ни продажа, а тем более распределение между Советскими работниками конфискованного имущества.

9. Ни в коем случае не допускается конфискация имущества у родственников бежавшего или виновного, если они ничего общего не имеют с его проступками. При наличии оставшихся членов семьи его ни под каким видом не разрешается разрушение хозяйства, памятуя, что разрушение его – удар по революции, а поднятие – залог успеха.

Приведение в жизнь настоящего положения и правильное его применение возлагается на Уездные Отделы Управления, Начальников Уездной милиции, Народных Судей и Следственныя Комиссии.

Подлинное подписали Заведывающий Отделом Управления Губернией СТУДИТОВ

Председатель Губернской Чрезвычайной Комиссией ТУНГУСКОВ

Заведующий Губернским отделом Юстиции ПЯТКОВ

Секретарь Губчека ЛУКИН

ЦДООСО.Ф.4.Оп.1.Д.42.Л.229.

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Практика показала, что такая благосклонность очень дорого стоит, вся эта сволочь потом только вредила и саботажничала во всю Ивановскую. Гибли люди, срывались планы, уничтожалась продукция.

https://vk.com/wall-156278021_13891?z=photo-156278021_457242527%2Falbum-156278021_00%2Frev – цинк

Не совсем согласен с автором комментария, так как вполне что, что этим гуманизмом пользовались, но вместе с тем, на этапе завершения гражданских войн, именно проявление гуманизма позволяет заканчивать их быстрее. Можно обратить внимание, что на завершающих этапах войны в Сирии, Асад проводит достаточно либеральную политику в отношении вопросов амнистии боевиков и членов их семей, что осуществляется по линии специального министерства. Одними только репрессиями против врагов нельзя заменить весь инструментарий работы с обществом.

Так что неотвратимость возмездия это конечно хорошо, но это лишь одна сторона медали. В конечном итоге, даже если нехорошие люди пользовались гуманностью сов.власти, это не помешало ни строительству СССР, ни его экономическому росту, хотя попытки помешать этому предпринимались и изнутри и из-за границы. В конечном итоге, саботажников или иностранных агентов вылавливали и ставили к стенке, а пренебрежение гумманным отношением ВЧК, в этих случаях становилось отягчающим обстоятельстом – тебе давали шанс начать жить по-новому, а ты плюнул в протянутую руку, тогда не обессудь, пожалуйте в места не столь отдаленные. Да, может этот подход не всегда был эффективен, но зато никто не мог сказать, что советская власть не предлагала альтернативы.