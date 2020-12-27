Мнение: О незаметно начавшемся конце России

27.12.2020, 2:36, Разное

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Это печально, конечно: за никчёмными спорами упущено нечто важное. То самое, из-за чего накрылась медным тазом огромная страна, которая в отличие от нынешней путинской России действительно была великой. Теперь же приходится констатировать, что попытки властей косплеить #СССР приводят лишь к повторению того же самого бесславного конца.

Приближение к которому идёт семимильными темпами.

До сих пор все споры о том, как скоро закончится нефтяная эра, касались в основном стороны спроса. Убьют ли его электромобили, ветряки, CoVID-19 или всё вместе взятое – вот вокруг чего ломались копья. А смотреть надо было на сторону предложения. Как минимум, применительно к России.

А там происходит вот что. #Россия может никогда не восстановить добычу нефти, утраченную в результате сделки ОПЕК+. Об этом в пятницу заявил вице-премьер, в прошлом министр энергетики Александр Новак. Из его слов следует, что пиком российской добычи нефти может стать прошлый, 2019 год.

А в нынешнем, с его ценами чёрного золота в районе 45-50 долл. за баррель примерно 8% российской нефтедобычи уже нерентабельно с учётом всех расходов. Имеется в виду цена не на скважине, которая может быть и менее 10 долл. за баррель, а у конечного получателя – после расходов на добычу, транспорт, инвестиции, налоги, разведку и т.п.

Но даже если нефть и подорожает выше 50 долл./баррель, часть скважин, временно выведенных из эксплуатации в рамках сделки ОПЕК+, запустить всё равно не удастся из-за обводнения или иных объективных причин. Более того, ещё в конце 2018 года тот же Александр Новак озвучил прогноз, что добыча нефти в России в скором времени начнет снижаться. А вместе с этим иссякнет и крупнейший надёжный источник доходов федерального бюджета.

Причиной этого называется тот факт, что возможности России наращивать добычу нефти при нынешней технологической базе практически исчерпаны. И о кадровых проблемах нефтяной отрасли забывать не стоило бы.

Драма распада СССР – это не только вопрос падения цены на #нефть, но и падения добычи. Пик добычи нефти в СССР пришёлся 1987 год. Четыре года спустя страны не стало…

Можем повторить, пусть и не так быстро?