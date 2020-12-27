 

Названы сроки начала вакцинации российским «Спутником V» в Аргентине

27.12.2020, 2:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Вакцинация российским препаратом «Спутник V» в Аргентине начнется 29 декабря, в понедельник завершится его доставка во все провинции, сообщила пресс-служба президента страны Альберто Фернандеса.

В сообщении указывается, что Фернандес «провел совещание с губернаторами, где он их проинформировал, что в понедельник дозы вакцины «Спутник V» прибудут в каждую провинцию, участники договорились, что утром во вторник начнется процесс вакцинации по всей стране», передает РИА «Новости».

«Идея состоит в том, чтобы к осени (в РФ это весна) иметь большую часть населения в зоне риска вакцинированной, это моя цель», – приводятся в заявлении слова президента.

В четверг в Аргентину было доставлено 300 тыс. доз российской вакцины. Еще 5 млн должны прибыть в январе и 14 млн в феврале.

Фернандес выражал благодарность президенту РФ Владимиру Путину и создателям вакцины против нового коронавируса «Спутник V» за ее поставку в южноамериканскую республику.

Напомним, в РФ масштабная добровольная вакцинация от COVID-19 стартовала в начале декабря.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как подготовиться к вакцинации, а психолог назвал способы избавления от страха перед этой процедурой. Также сообщалось о том, чем отличаются разные российские вакцины.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.06 / Буффон и Кьеллини продлили контракты с “Ювентусом”

02.10 / Калифорния первой в США рассмотрит вопрос о выплате репараций за рабство

07.12 / США ввели санкции против китайских чиновников из-за Гонконга

24.09 / Число случаев COVID-19 в мире превысило 32 млн человек

06.11 / Гинзбург: Определенные силы привели Трампа к власти. Если они посчитают, что миссия не выполнена, ему не позволят просто красиво уйти

08.12 / “Хочется еще достигать в своей профессии высот”. Барский рассказал о своих доходах во время пандемии

28.06 / США просят Турцию не превращать собор Святой Софии в мечеть

03.07 / Стали известны фигуранты дела о мошенничестве в Минобре

24.11 / Объявлена дата презентации в РФ нового смартфона Xiaomi

31.08 / Акция в Гааге выявила падение интереса к расследованию крушения MH17

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска