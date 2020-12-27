 

Мнение: Валерия Новодворская. О диалоге с властью

27.12.2020, 2:10, Разное
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У Астеррота этот гениальный ролик кинули в комментах – я прямо чуть не встал “смирно” по мере прослушивания, в знак величайшего уважения. Какая все-таки была женщина Валерия Ильинична! Из цельного куска гранита сделана, абсолютно несгибаемая. Удивительнейший контраст поистине жуткой внешности (искореженной, между прочим, гебистами в их психушках, абсолютно целенаправленно и последовательно) – и чистого огня духа, который и сквозь эту страшную тушу все равно прекрасно виден, обжигает и ослепляет.

“А она русских не любила”. Блин, ну что за детский сад… У Новодворской к своему народу были ПРЕТЕНЗИИ – и это как раз совершенно нормально, ибо масштаб ее личности был народу вполне соразмерен. И она ведь, кстати, нас жалела – несмотря на то, что мы с ней всю жизнь делали. Народ она укоряла, да – как равная и право имеющая. Личность, если она настоящая, в принципе больше и важнее любого народа. Потому что народов куча, и они все в принципе одинаковые; а личности – это ШТУЧНОЕ, собственно, то, что и дает смысл всему, в том числе и народам.

Источник: Размышления вольного социолога



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