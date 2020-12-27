 

Трамп обвинил ФБР США в бездействии относительно «мошенничества на выборах»

27.12.2020, 1:34, Новости дня
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Президент США Дональд Трамп обвинил Министерство юстиции и Федеральное бюро расследований (ФБР) США в бездействии относительно фальсификаций, которые, по мнению американского лидера, были допущены в ходе президентских выборов.

«Министерство юстиции и ФБР не сделали ничего относительно мошенничества на президентских выборах 2020 года, (…) несмотря на неопровержимые доказательства. Им должно быть стыдно. История запомнит. Никогда не сдаваться)», – написал Трамп в своем Twitter. Он также назвал прошедшие выборы «крупнейшим надувательством» в истории США.

Кроме того, президент США выразил недовольство в адрес своих однопартийцев. «Если бы кандидат в президенты от демократов столкнулся бы со сфальсифицированными выборами и украденной [победой на них], (…) сенаторы-демократы сочли бы это актом войны и боролись бы не на жизнь, а на смерть. Митч (лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл – прим. ВЗГЛЯД) и республиканцы ничего не делают, просто хотят смириться с этим. Нет борьбы!» – добавил Трамп в другом посте.

Напомним, СМИ сообщали, что чиновники администрации Трампа заподозрили его в подготовке захвата власти. В Белом доме считают, что президент США готовится отменить результаты выборов.

Накануне СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили, что командование вооруженными силами США и военными частями, дислоцированными около Вашингтона, обсуждают свои действия на случай введения президентом Трампом военного положения.



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