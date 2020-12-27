 

“Обычная практика”. Учителей обязали заклеить в учебниках по химии информацию о “пользе” соды при лечении рака

27.12.2020, 1:30, Новости дня
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Институт модернизации содержания образования обязал школьных педагогов заклеить в учебниках по химии информацию о якобы пользе соды при лечении рака. Письмо института, которое разослали администрациям школ, опубликовало издание ZN.UA 24 декабря. 

В документе идет речь о том, что издательство “Грамота” подготовило вклейку с новым текстом, который рекомендуют наклеить в раздел “Интересно знать” после первого параграфа. В новой вкладке идет речь о том, для чего йодируют соль. 

Фото: zn.ua

“Просим донести данную информацию до сведения учителей и организовать заклейку предыдущего текста для использования в образовательном процессе обновленной версии восьмой странице учебника “Химия. 9 класс”, – говорится в письме.

Так выглядит страница в неисправленном учебнике. Фото: zn.ua

Общественному и.о. директора института Евгений Баженков сообщил, что такой способ исправления ошибок в учебниках используют не впервые. 

“Это обычная практика и условия договора с издательством, которым предусмотрено, что в случае обнаружения ошибки издательство за свой счет перепечатывает соответствующую страницу и отправляет ее в учебные заведения. И это самый эффективный способ оперативно устранить недостаток. Поскольку учебники находятся у учеников”, – сказал он. 

По словам Баженкова, учебник проходил экспертизу в 2018 году, но после волны критики, вызванной информацией о том, что сода якобы лечит рак, дополнительно не проверялся. 

Новая версия учебника будет выпущена в 2022 году, добавил он. 

Автор учебника – Мария Савчин. Он рекомендован грифом Министерства образования и науки, біл издан в 2017 году тиражом в 40 175 экземпляров, сообщили в Минобразования. 

Министерство образования 24 декабря заявило, что стремится “комплексно решить проблему низкого качества учебной литературы, напечатанной за последние пять лет”. В связи с этим Минобразования еще 15 декабря объявило отбор кандидатур в состав предметных (отраслевых) экспертных комиссии и экспертных групп, который продлится до 15 января. За первые девять дней отбора ведомство получило более 20 заявок. 

Принять участие в работе экспертных групп могут научные, научно-педагогические, педагогические работники, преподаватели, методисты, переводоведы, переводчики, психологи, специалисты в области информационных технологий и представители институтов гражданского общества, сказано в релизе министерства. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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