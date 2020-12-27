 

До конца года доходная часть бюджета Украины будет существенно перевыполнена – Шмыгаль

27.12.2020, 1:30, Новости дня
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Доходная часть государственного бюджета Украины на 2020 год до конца декабря будет перевыполнена, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook 26 декабря. 

“По состоянию на 23 декабря общий фонд государственного бюджета уже выполнен на 100%. К концу года доходы бюджета будут существенно перевыполнены. Когда наше правительство пришло в марте, отставание по доходам составило почти 40 млрд грн. Благодаря активной работе по борьбе со схемами и скрутками эту цифру удалось нивелировать. По сравнению с прошлым годом налоговые органы завершают год увеличением сборов на более чем 60 млрд грн”, – заявил он. 

Государство полностью выполняет свои обязательства, в частности по финансированию капитальных расходов, заверил премьер. 

“На Едином казначейском счету по состоянию на 23 декабря было более 60 млрд грн, и это абсолютный рекорд на эту дату. Все долги по зарплате шахтерам выплачены, средства на закупку вакцин выделены, доплаты в размере 8 тыс. грн украинцам, деятельность которых будет прекращена вследствие “карантина зимних каникул”, уже осуществляются”, – добавил Шмыгаль. 

По состоянию на 1 декабря на Едином казначейском счете Украины было более 20 млрд грн, по состоянию на 1 ноября– 15,1 млрд грн

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/237333877833823

Доходы госбюджета на 2020 год сначала были предусмотрены в сумме 1,093 трлн грн, расходы – 1,18 трлн грн. После внесения изменений в госбюджет запланированные доходы составляют 1,02 трлн грн, а расходы – 1,3 трлн грн.

Министр финансов Сергей Марченко говорил, что из-за неполучения запланированных траншей от Международного валютного фонда в рамках программы stand-by до конца года в бюджете Украины не хватает $3 млрд. Однако Шмыгаль заявлял, что госбюджет Украины на 2020 год будет выполнен
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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