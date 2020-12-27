В Сети появилась фотография упаковки флагмана Motorola на базе Snapdragon 888

27.12.2020, 0:48, Разное

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Компания Lenovo, которой принадлежит бренд Motorola, готовит к выпуску новый смартфон данной на базе Snapdragon 888. Фотография упаковки флагмана с интересными возможностями появилась в Сети.

Информацию о грядущей новинке опубликовали на официальной странице корпорации в популярной в Азии соцсети Weibo. Генеральный менеджер мобильного подразделения компании Чен Цзинь Motorola также пояснил некоторые подробности модели. Следует отметить, что представленный ранее в декабре наиболее актуальный вариант однокристальной системы Snapdragon от Qualcomm получат пока только 14 смартфонов разных производителей. В их числе есть также Motorola и Lenovo, что обеспечит им высокие рейтинги на рынке мобильных устройств.

Исходя из данных об упаковке «умного телефона» от Motorola, работающем на процессоре Snapdragon 888, сложно сделать вывод относительно всех характеристик товара. Однако становятся понятными данные о форм-факторе аппарата, в частности, его толщине. На светлой коробке устройства расположен крупный стилизованный логотип компании, выполненный в градиентном цвете, что может намекать на особенности оформления дизайна корпуса грядущего флагмана.

Исходя из наличия одного из самых производительных и мощных чипсетов, можно ожидать соответствующую «начинку» девайса. Эксперты прогнозируют наличие в нем быстрой зарядки, качественной камеры и экрана с высоким показателем частоты обновления изображения. Когда смартфон будет представлен официально пока данных нет, ближе к дате анонса можно ожидать и раскрытие характеристик устройства, а также сведений о его стоимости.