 

Sohu: Американские ВВС рискуют получить жесткий ответ на маневры у границ РФ на Аляске

27.12.2020, 0:48, Разное
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Американские ВВС из-за проведения маневров на Аляске у границ с РФ рискуют получить довольно жесткий ответ. Такого мнения придерживаются китайские эксперты из издания Sohu.
Некоторое время назад военные США провели учения на базе Эйлсон, которая находится на Аляске. Летчики в рамках выполнения заданий сделали так называемую «слоновью прогулку», когда в один момент в воздушное пространство взлетели десятки самолетов. Маневры американская сторона объяснила повышенной активностью армии РФ в Арктике.

По мнению китайских экспертов, Штатам нравится показывать свои возможности, поэтому к российским границам регулярно совершаются полеты. Таким образом, Вашингтон пытается вынудить Москву прекратить сопротивление. Однако цель США по факту является невыполнимой.

В издании Sohu считают, что РФ в обязательном порядке продемонстриует свой ответ на действия Штатов. Стоит ожидать пояления на Аляске бомбардировщиков или же атомной подводной лодки под флагом РФ, пишет портал «Слово и дело».



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