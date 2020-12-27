 

Путин поздравил сотрудников МЧС с профессиональным праздником

27.12.2020, 0:42, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в День спасателя отметил роль МЧС в борьбе с коронавирусом, а также поблагодарил сотрудников ведомства за профессионализм при ликвидации последствий разгула стихии на Дальнем Востоке и разлива топлива в Норильске.

Путин указал в поздравлении, что хочет «сказать самые добрые слова ветеранам ведомства и, конечно, поблагодарить весь коллектив МЧС РФ за результативную работу в текущем году – за проявленный профессионализм при ликвидации последствий ливней и тайфунов на Дальнем Востоке, разлива дизельного топлива в Норильске, других ситуаций чрезвычайного характера», передает РИА «Новости».

Также он особенно отметил участие МЧС «в борьбе с эпидемией новой коронавирусной инфекции».

Российский лидер упомянул, что в 2020 году МЧС РФ отмечает свое 30-летие. Все это время неизменной и ключевой для сотрудников ведомства была самая главная задача, подчеркнул Путин, – надежно защищать граждан, их жизнь, здоровье, имущество от природных и техногенных угроз.

«Эту ответственную и трудную, действительно нелегкую службу выбирают и несут с честью люди особой закалки, внутренней твердости и дисциплины, способные поступать решительно и бесстрашно, действовать не по шаблону, проявлять лучшие человеческие качества, милосердие и отзывчивость, сопереживание и мужество», – добавил он.

Путин также указал, что оказание гуманитарной помощи – одно из важнейших направлений работы МЧС, РФ всегда окажет необходимую помощь, сделает это бескорыстно и не ради каких-либо политических выгод: «Сложнейшая благородная задача, которую вы сейчас решаете – организация гуманитарной помощи жителям Нагорного Карабаха. Добавлю, что всего за прошедшие 30 лет силами МЧС проведено более 500 гуманитарных операций за рубежом».

«Во всем мире знают, что РФ поможет, направит своих спасателей, специалистов туда, где особенно тяжело, доставит самое необходимое – продукты, лекарства, одежду, окажет экстренную и медицинскую, и психологическую помощь людям, оказавшимся в отчаянном положении (…) Этот опыт, безусловно, нужно использовать для дальнейшего совершенствования всей системы МЧС», – сказал глава государства.

Путин добавил, что сделано уже многое; в частности, укрепляются кадровый потенциал и техническая оснащенность на всех уровнях, во всех ключевых звеньях.

«А это – противопожарная служба, воинско-спасательные, поисково-спасательные, горно-спасательные формирования, ведомственная авиация, подразделения, обеспечивающие безопасность на водных объектах, арктические центры МЧС», – отметил он.

Путин призвал наращивать возможности единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в полной мере использовать преимущества современных подходов к прогнозированию рисков, «чтобы минимизировать ущерб от стихийных бедствий, пожаров, наводнений, аварий», и «самое главное – сберечь жизни, жизни и здоровье людей».

«Народ нашей страны гордится вами, уверен, что специалисты МЧС РФ и впредь будут достойно выполнять свою работу. Благодарю вас за службу», – добавил глава государства.



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