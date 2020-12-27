Посылку с древними монетами пытались отправить из Египта в США

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27.12.2020, 0:42, Новости дня
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Посылку с древнеегипетскими монетами перехватили в аэропорту Каира, ее пытались переправить в США, сообщают местные СМИ.

Издание Al Youm As Sabi информирует со ссылкой на администрацию международного аэропорта, что «контрабандная посылка с 85 монетами разных эпох и тремя древнеегипетскими скарабеями был изъята при попытке переправить ее в Соединенные Штаты по почте», передает ТАСС.

Внутри посылки в макетах-формах, используемых скульпторами в своей работе, были спрятаны запрещенные к вывозу из страны артефакты.

В посылке обнаружены две серебряные монеты эпохи Птолемеев, 80 бронзовых монет греческой и римской эпох, две золотые монеты византийской эпохи, серебряная монета эпохи Айюбидов и три маленьких амулета в виде скарабея из Древнего Египта.

Отмечается, что закон от 1983 года запрещает вывоз из Египта древних артефактов, представляющих культурную и историческую ценность.

Ранее житель Болгарии пытался вывезти с Украины 333-летнюю скрипку Страдивари и старинные монеты.



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