 

Шмыгаль прогнозирует Украине почти 5% роста экономики в 2021 году

27.12.2020, 0:38, Новости дня
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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ожидает, что экономика страны в 2021 году вырастет почти на 5%. Об этом он сообщил в Facebook 26 декабря. 

“В 2021-й мы заходим с прогнозами о росте экономики почти + 5%. Для этого у нас с вами есть все необходимое: стратегия, ресурсы и готовность совместно работать ради блага своей страны”, – написал он. 

Шмыгаль сообщил, что объемы промышленного производства в ноябре 2020 года восстановилось до уровня ноября 2019-го. 

“Если сравнивать с октябрем, то промышленность выросла почти на 1,5%. Комплексные программы поддержки промышленности, в частности машиностроения, дадут толчок к дальнейшему росту в следующем году. Для этого в бюджете на 2021 так же предусмотрены миллиарды гривен поддержки”, – написал он. 

Премьер также рассказал, что на этой неделе в Украине запустили Единственный экспортный вебпортал – платформу для украинского бизнеса, которая должна помочь ему выйти на новые рынки. Проект, по словам Шмыгаля, ориентирован на поддержку “малого и среднего бизнеса, который заинтересован в экспорте своей продукции”. 

“По данным Всемирной организации торговли общий товарооборот в этом году упадет на более чем 9%. При этом украинский экспорт в последние месяцы демонстрирует рост по сравнению с аналогичными периодами предыдущего года (в ноябре на невероятные + 9%). Поэтому поддержка наших экспортеров в 2021 году будет расширена”, – добавил он. 

https://www.facebook.com/dshmyhal/posts/237333877833823

МВФ в начале года прогнозировал рост ВВП Украины на 3% по итогам 2020 года, однако вскоре после начала пандемии коронавируса пересмотрел показатели. В опубликованном в середине апреля прогнозе говорилось, что ВВП упадет на 7,7% в этом году и вырастет на 3,6% в 2021-м.

Всемирный банк в начале октября выпустил прогноз, согласно которому ВВП Украины в 2020 году упадет на 5,5%. В 2021 году ожидается, что ВВП вырастет на 1,5%, в 2022 году – на 3,1%.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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