Откуда появился миф о пьянстве русского народа?

27.12.2020, 7:55, Разное

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Один из самых распространенных мифов, который усиленно культивируется на Западе, это поголовное пьянство, которое распространено среди русского народа по причине якобы его природной склонности к водочному одурманиванию. Однако даже статистика сегодняшних дней показывает, что в России употребляют спиртные напитки вполне умеренно, по крайне мере, намного меньше, чем во многих странах Западной Европы.

Кстати, на Руси издревле пили слабоалкогольные напитки, такие как квас и медовуха, которые приносили больше пользы человеку, чем вред. И только Петр Первый начал вводить в России по примеру западных «цивилизованных» стран чистый алкоголь – водку, которая очень трудно приживалась здесь поначалу.

А знаете ли вы, что в XIX веке, когда правительство Российской империи всячески стало поощрять пьянство, которое давало огромные поступления денег в государственную казну, то по стране даже прокатился противоалкогольный крестьянский бунт, в ходе которого русский народ массово стал бойкотировать и даже громить питейные заведения?

Не смотря на жесточайшие меры со стороны правительства (только на каторгу было отправлено 11 тысяч человек), это не дало никакого результата, более того уже вскоре стали появляться многочисленные общества трезвости, а наступление на «зеленого змия» пошло по всем фронтам, поскольку к этому подключились пресса, общественные и религиозные деятели. И правительство вынуждено было ввести вместо системы винных откупов в торговле спиртным, которые практически принуждали население пить водку, акцизы на алкогольные напитки.

Кстати, борьба против алкоголизма в Российской империи велась и с введением акцизов, и только Первая мировая война, в ходе которой в стране был установлен «сухой закон», поставила в этом вопросе жирную точку.

Не мудрено, что сами русские относятся к мифу о поголовном пьянстве на Руси с иронией, с усмешкой говоря, что русский человек просто умеет пить в отличие от многих других народов, а потому никогда не теряет голову даже будучи в сильном подпитии. Во все времена это кого-то поражало, а у кого-то вызывало зависть. Не эти ли завистники сочиняют сказки об алкогольной зависимости русских и их поголовном пьянстве?..