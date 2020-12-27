Послание Андромеды. Мистификация или правда?

27.12.2020, 7:45, Разное

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Эта удивительная история случилась в 1998 году. Свою известность она получила как «Послание Андромеды».

Считается, что один широко известный в узких кругах российский ученый Виктор Кулаков сумел расшифровать космический сигнал «SOS». Согласно сообщению, полученному от некого «авторитетного источника» в НАСА, «русский ученый Виктор Кулаков» был руководителем команды исследователей ООН, работающих в государственной обсерватории, расположенной в 50 км от Москвы. Предполагается, что в конце января 1998 года эта группа получила сообщение из галактики Андромеда.

Как сообщалось в одном из серьёзных академических изданий США World Weekly News, специалистам удалось расшифровать инопланетный язык лишь через несколько месяцев кропотливой работы. Этот язык был основан на неком странном математическом алгоритме. Оказалось, что послание Андромеды — это целое письмо. Возраст которого составляет не менее 80 000 лет!

Но здесь есть небольшая проблема: известно, что галактика Андромеды находится на расстоянии 2,537 миллиона световых лет от Земли. И это значит, что если новость, опубликованная в World Weekly News, не была обманом, то радиоволны из другой галактики двигались гораздо быстрее скорости света. Загадка, не правда ли?

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По словам предполагаемого российского ученого (который, согласно World Weekly News, давал интервью двум научным журналам), сигнал, как предполагается, был отправлен передовой внеземной цивилизацией, находящейся на грани исчезновения. Если бы это было правдой, то это был бы просто невероятный случай космической археологии. Поскольку сигнал должен был бы относиться к внеземной цивилизации, которая, вероятно, погибла более 2,5 миллиона лет назад. Людей, которые занимались расшифровкой сообщения, поразили его некоторые подробности.

Послание Андромеды описывало апокалиптические сцены: ядерные взрывы, радиацию, неизлечимые болезни и многое другое. Многие исследователи посчитали, что читают описание падения астероида. Или, даже возможно, ядерной войны. Потому что сообщение просто было пронизано чувством покаяния. В World Weekly News подчеркивалось, что «совершенно необъяснимо», почему инопланетная цивилизация, которая, как считается, имела доступ к космическим полетам, не смогла покинуть свою планету с помощью космических кораблей…

Несоответствия «Послания Андромеды»

Считается, что «космический SOS» был отправлен в космос в надежде, что какая-то развитая цивилизация могла бы услышать его. И спасти его авторов от гибели. Что, однако, кажется абсурдным. По крайней мере, по двум причинам. Если цивилизация, о которой мы говорим, уже открыла космический полет, то почему она не знает, существуют ли обитаемые планеты в ее галактике? А если знает? То почему сообщение было направлено не на эти планеты, а на Землю?

И вообще, какой смысл запускать «космический SOS», надеясь, что развитые цивилизации, но неизвестные этим инопланетянам, смогут его перехватить? Вся эта история, вероятнее всего, является одной из многих «фальшивых новостей», постоянно распространяющихся в сети. Несмотря на все усилия, предпринимаемые для борьбы с ними. Все подобные рассказы имеют один и тот же признак: их нельзя с уверенностью подтвердить или опровергнуть. Поскольку в них отсутствует какой-либо объективный элемент (источники, данные, само сообщение), на основе которого можно выполнить анализ. Но если задуматься немного глубже, становится ясно — то же самое происходит со многими «фальшивыми новостями», гораздо более тонкими, которые выкладывают наши современные политики.

Вы никогда не задумывались над тем, что может быть космические «поддельные новости» были лишь первыми экспериментами? И их проводили лишь для того, чтобы понять, можно ли легко манипулировать общественным мнением через Интернет? Эта гипотеза может иметь гораздо больше оснований, чем мифическое послание Андромеды…