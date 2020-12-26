Ученые рассказали, как эмоциональные оценки влияют на визуальное видение предметов

26.12.2020, 23:56, Разное

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Ученые из МГППУ вместе со своими коллегами из Великобритании изучили, как на визуальное видение предметов людьми влияют эмоциональные оценки. Экспертам впервые удалось установить, что система ценностей мозга имеет решающее значение для работы органов зрения.

По словам ученых, недостаточно только данных с рецепторов для того, чтобы человек определил, с чем именно он имеет дело. Поэтому в процессе зрительного восприятия мозг решает множество задач и проблем, имеющих огромное количество ответов. Специалисты из МГППУ в процессе проведения исследования выяснили, что человеческое восприятие имеет отличительные особенности и его нельзя сравнивать с алгоритмами компьютерного зрения. Ученые установили, что зрение опирается и на эмоциональные показатели, и на ценностные характеристики определенного визуального стимула.

В ходе проведения эксперимента специалисты применяли изображения, которые изначально испытуемые восприняли как набор пятен. Только после обучающей процедуры они превратились в осмысленный предмет. Оказалось, что в двух ситуациях мозг человека реагировал по-разному. Зрительный стимул вместе с пространственными признаками оценивался с учетом субъективных ценностей. При восприятии одинаковых изображений после и до тренировки сигнал был идентичным, но, отличались ценностные оценки.