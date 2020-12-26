Ученые назвали продукт, эффективный в борьбе с коронавирусом

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26.12.2020, 23:56, Разное
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Австралийские исследователи сообщают, что для укрепления иммунной системы необходимо употреблять продукты, которые богаты витаминами и полезными веществами. Они заявили, что в борьбе с COVID-19 эффективны грибы.
Из-за эпидемии коронавируса исследователи всего мира стали искать продукты, помогающие людям бороться с вирусами. Они обратили свое внимание на грибы, хоть такая еда и считается противоречивой. Многие специалисты считают, что грибы обладают противовирусным эффектом и ослабляют симптоматику COVID-19.

Особенно действенными считаются грибы майтаке и шиитаке. Благодаря исследователям стало известно, что грибы могут подавлять вирусные ферменты природным способом, а также могут уменьшать в организме количество вирусов. Благодаря грибам риски заражения уменьшаются, снижается частота заболеваний, облегчаются симптомы. Также грибы помогают организму в стимуляции иммунного ответа и предотвращают репликацию вирусов.

Эксперты рекомендуют включать в меню грибы при появлении первых симптомов болезни, но можно их добавлять в рацион и для профилактики заболеваний. Из них можно варить супы, обжаривать, а определенные их виды подходят для заваривания чая.



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