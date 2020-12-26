Ученые сообщают, что морская вода является самым опасным в мире ядом

26.12.2020, 23:56, Разное

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Исследователи доказали, что морскую воду рассматривают, как самый угрожающий яд в мире. Попадание большого количества этой жидкости в организм человека приводит к тяжелым последствиям и даже летальному исходу.

В жидкости из моря или океана проживают простейшие организмы, личинки, черви и ветвистоусые рачки. Такие подводные жители могут оказаться ядовитыми, особенно в тропических морях. Если морская вода проникает в организм, то может наблюдаться боль в животе, диарея. Также особым моментом является концентрация соли в морской воде. После выявления излишков соли, организм старается ее вывести, поэтому резко повышается давление, ускоряется сердцебиение, почки начинают работать на износ.

Высокая концентрация минеральных веществ и солей делают морскую воду непригодной для употребления. Для вывода ее из организма нужно много пресной воды, которая превысит объем выпитой воды из моря. Если постоянно пить воду из океана или моря в условиях выживания, то через 5 дней это приведет к смерти человека. Сперва откажут почки, а дальше концентрированная морская соль попадет в кровь, будет поражать желудок и кишечник, начнет разрушать нервную систему, а затем наступит смерть.