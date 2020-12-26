 

Движение между Башкирией и Татарстаном ограничили из-за метели

26.12.2020, 23:50, Новости дня
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На границе Башкирии и Татарстана из-за сильной метели ограничено движение для автобусов и грузовиков, заявили в региональном главке ГИБДД.

В ведомстве сообщили, что «в Башкирии наблюдается ухудшение погодных условий: обильный снег и метель», на дорогах «затруднено движение транспорта», передает РИА «Новости».

На границе с Татарстаном с 19.00 (17.00 мск) «ограничено движение для автобусов и большегрузов». Ограничение снимут, когда погодные условия станут лучше.

В ГИБДД обратились к местным жителям с просьбой «не выезжать в дальнюю дорогу без особой необходимости».

Ранее сообщалось, что из-за снега в аэропортах Москвы задержаны или отменены более 30 рейсов.



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