Ученые сделали уникальную находку в Помпеях

26.12.2020, 23:50, Новости дня

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Новая уникальная находка сделана в погибшем в ходе извержения вулкана Везувия древнеримском городе Помпеи группой ученых: речь идет об уличном киоске, в котором продавали еду – как сырую, так и готовые блюда.

Директор археологического парка «Помпеи» Массимо Озанна рассказал, что само по себе обнаружение такого заведения не новость, так как в «мертвом городе», где не прекращаются раскопки, уже известно о 80 подобных киосках, передает ТАСС со ссылкой на канал Rai News 24.

«Но этот киоск особенный, потому что нам удалось восстановить пищу, которую там продавали. Кроме того, на прилавке сохранились в великолепном виде фрески, которые также описывают предлагаемые продукты», – рассказал специалист.

Уникальная находка позволяет восстановить картину жизни почти 2 тыс. лет назад: «Нам удалось понять, что помпейские повара предлагали невероятные смеси рыбы и дичи. В рыбные блюда добавляли мясо разных животных, часто смешивая разные типы мяса. И нужно понимать, что такие заведения посещали в основном простолюдины, а не знать, которой к столу подавались сложные блюда».

Отмечается, что специалисты по зоологии смогли идентифицировать тушки уток, кости свиней, овец и коз, а также птиц и улиток благодаря сохранившемуся под толщей лавы материалу.

Озанна выразил надежду, что киоск будет открыт для посещения туристов к Пасхе (в случае открытия музеев, закрытых в настоящий момент из-за пандемии).

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