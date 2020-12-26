 

С момента введения автофиксации в Украине зафиксировали более 1,1 млн нарушений

26.12.2020, 23:46, Новости дня
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За полгода камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения в Украине зарегистрировали более 1,1 млн нарушений. Об этом говорится в ответе департамента патрульной полиции Нацполиции Украины на запрос “Телеграфа”.

“По результатам работы автоматической фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме с 1 июня по 30 ноября 2020 года полицейскими вынесено 1 143 491 постановление о наложении административного взыскания за правонарушения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные в автоматическом режиме”, – говорится в сообщении ведомства.

Система видеофиксации заработала в Украине в ночь на 1 июня.

Сейчас камеры работают только в Киеве и Киевской области. Список работающих камер и адреса их расположения опубликованы на сайте МВД. Министр внутренних дел Арсен Аваков говорил, что количество пунктов автоматической фиксации будет увеличено до 700.

3 июня МВД запустило мобильное приложение, позволяющее проверить наличие штрафов за нарушение ПДД, а также оплатить их.

8 сентября в МВД сообщили о внедрении новых средств для выявления нарушителей правил дорожного движения – так называемых “фантомных патрулей”.

За пять месяцев работы камер автофиксации количество нарушений ПДД снизилось почти на 30%, об этом 25 ноября заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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