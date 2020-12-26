Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если Путин склеит ласты и не назначит преемника, может начаться проблема

26.12.2020, 23:46, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В России уже началась борьба за власть, заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире Obozrevatel TV, комментируя слова ведущего о возможной болезни президента РФ Владимира Путина, из-за которой тот в 2021 году якобы может покинуть пост главы государства.

“У меня нет никаких доказательств, но, исходя из того, что я вижу в открытых источниках, то, что происходит в вооруженных силах, что происходит в разведке России, я вижу, что с Путиным явно что-то не в порядке. Что-то там идет не так. Там уже началась какая-то борьба, какая-то возня за власть, что может привести к нехорошим последствиям и отразиться на всех нас и особенно на Украине”, – сказал он.

Табах предположил, что преемником Путина может стать одна из его дочерей.

“Я думаю, что все-таки будет кто-то из его ближнего окружения, может быть и дочь даже или еще кто-то. Потому что на [оппозиционном политике Алексее] Навальном уже стоит клеймо, что он госдеповец, куплен американцами, [Джорджем] Соросом. А вот такой “чистый”, как [министр обороны РФ Сергей] Шойгу или дочь [Путина], – это я вижу”, – отметил он.

По мнению американского офицера, в РФ уничтожена система мирной передачи власти.

“Там начнется междоусобица, все эти губернаторы, олигархи начнут дрожать и сводить счеты друг с другом. Вот это имеет опасность. Потому что самое плохое, что Путин сделал для России – это то, что он уничтожил все демократические институты. У него нет никакой системы, чтобы передать власть мирно. Он уничтожил этот механизм. Если он поставит кого-то сам, пока он при жизни, то все будет нормально. Но если он склеит ласты и никого не назначит, тогда, конечно, может начаться проблема”, – добавил Табах.

Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка