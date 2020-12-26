 

Капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Табах: Если Путин склеит ласты и не назначит преемника, может начаться проблема

26.12.2020, 23:46, Новости дня
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В России уже началась борьба за власть, заявил капитан 1-го ранга ВМС США в отставке Юрий (Гарри) Табах в эфире Obozrevatel TV, комментируя слова ведущего о возможной болезни президента РФ Владимира Путина, из-за которой тот в 2021 году якобы может покинуть пост главы государства.

“У меня нет никаких доказательств, но, исходя из того, что я вижу в открытых источниках, то, что происходит в вооруженных силах, что происходит в разведке России, я вижу, что с Путиным явно что-то не в порядке. Что-то там идет не так. Там уже началась какая-то борьба, какая-то возня за власть, что может привести к нехорошим последствиям и отразиться на всех нас и особенно на Украине”, – сказал он.

Табах предположил, что преемником Путина может стать одна из его дочерей.

“Я думаю, что все-таки будет кто-то из его ближнего окружения, может быть и дочь даже или еще кто-то. Потому что на [оппозиционном политике Алексее] Навальном уже стоит клеймо, что он госдеповец, куплен американцами, [Джорджем] Соросом. А вот такой “чистый”, как [министр обороны РФ Сергей] Шойгу или дочь [Путина], – это я вижу”, – отметил он.

По мнению американского офицера, в РФ уничтожена система мирной передачи власти.

“Там начнется междоусобица, все эти губернаторы, олигархи начнут дрожать и сводить счеты друг с другом. Вот это имеет опасность. Потому что самое плохое, что Путин сделал для России – это то, что он уничтожил все демократические институты. У него нет никакой системы, чтобы передать власть мирно. Он уничтожил этот механизм. Если он поставит кого-то сам, пока он при жизни, то все будет нормально. Но если он склеит ласты и никого не назначит, тогда, конечно, может начаться проблема”, – добавил Табах.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта.

Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года.

31 октября Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором. Парламент принял его 9 декабря, через две недели Путин подписал его.

О вероятной отставке Путина в начале 2021 года якобы из-за болезни Паркинсона писал британский таблоид The Sun в ноябре. Спикер главы Кремля Дмитрий Песков назвал публикацию “полной чушью”.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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