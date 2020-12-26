 

Число инфицированных COVID-19 превысило в мире отметку в 80 млн

26.12.2020, 23:46, Новости дня
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По состоянию на 26 декабря в мире зарегистрировано уже более 80 млн случаев коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает эпидемическую ситуацию.

Страной с наибольшим числом инфицированных остаются США – почти 18,9 млн.

В пятерку стран с наихудшей эпидемической ситуацией входят также Индия (более 10,1 млн случаев), Бразилия (7,4 млн), Россия (почти 3 млн) и Франция (2,6 млн).

С начала пандемии в мире скончалось 1,75 млн пациентов с COVID-19, большинство из них – в Соединенных Штатах (331,4 тыс.).

Выздоровело, по информации Университета Джонса Хопкинса, 45,25 млн больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, с начала пандемии инфицировалось почти 78,6 млн человек, умерло 1,74 млн пациентов.

Украина по числу инфицированных находится на 16-м месте в мире. По данным  министра здравоохранения Украины Максима Степанова в стране к 26 декабря коронавирусом заразилось более 1 млн человек, из них 17,7 тыс. скончались, выздоровело более 651 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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