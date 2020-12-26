 

Парламент Грузии принял резолюцию об интеграции в ЕС и НАТО

26.12.2020, 23:46, Новости дня
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Парламент Грузии на заседании 25 декабря принял проект резолюции “О внешней политике Грузии”, предусматривающей стремлении страны в Евросоюз и НАТО. 

Как сообщила пресс-служба парламента, документ, который состоит из 16 пунктов, поддержал 81 из 150 депутатов. 

“Безальтернативным приоритетом внешней политики Грузии является членство в Организации Североатлантического договора. Трансатлантическое единство является важнейшим условием укрепления мировой безопасности. […] Приоритет внешней политики Грузии – вступление в Европейский Союз. Правительство продолжит своевременное и эффективное выполнение Соглашения об ассоциации между ЕС и Грузией и приведет Грузию к последовательному законодательному и институциональному сближению с ЕС, чтобы в 2024 году Грузия могла подать заявку на полноправное членство в ЕС“, – говорится в резолюции, опубликованной на сайте парламента. 

Кроме того, в документе сказано, что основная внешнеполитическая задача Грузии –- деоккупация и восстановление территориальной целостности страны “мирным путем при поддержке международного сообщества”.

Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг 29 сентября призвал Грузию использовать все возможности для сближения с Североатлантическим альянсом. Грузия – один из наиболее важных партнеров НАТО, подчеркнул он. 

В декабре 2019 года Столтенберг заявлял, что Украина и Грузия будут членами Альянса, но определять точные временные рамки вступления пока рано. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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