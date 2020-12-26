 

В Китае протестировали первый прототип гиперзвукового двигателя для самолетов

26.12.2020, 23:04, Разное
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В Китае построили и протестировали первый в мире прототип гиперзвукового двигателя для самолётов. Летательный аппарат с такой силовой установкой будет способен облететь всю Землю за 2 часа.
Разработка получила название Sodramjet и представляет из себя прямоточный воздушно-реактивный двигатель. В качестве топлива используется водород, а в конструкции пришлось применить специальные сплавы, выдерживающие высокие температуры. Внутри силовой установки воспламенение горючего происходит по принципу ударной волы, что даёт огромную мощность. Гиперзвуковые самолёты с таким двигателем смогут развивать скорость в 9 Махов (11 тыс. км/ч), а максимальная заявленная скорость – 16 Махов (19,5 тыс. км/ч).

Пока до создания действующего и полностью готового к полевым установкам двигателя нового поколения далеко. Создатели отметили, что и максимальная скорость заявлена исключительно с теоретической точки зрения, ведь пока нет аэродинамической трубы, способной воссоздать необходимые условия для испытаний предельной скорости их разработки. Несмотря на это, в будущем, уверены учёные, их проект будет использоваться не только в гиперзвуковых самолётах, но и в многоразовых орбитальных космопланах.



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