Экс-звезда «ДОМа-2» Саша Черно сообщила, что у матери второй инсульт

26.12.2020, 23:04, Разное

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В своем микроблоге Instagram в разделе сторис Саша Черно призналась, что у нее огромные проблемы в семье, связанные со здоровьем матери. Бывшая звезда «ДОМа-2» пояснила о том, что у родного человека случился повторный инсульт и ей нужно в виду этого принять сложное решение.

Саша Черно рассказала, что мать была в реанимации, а ее здоровье требует безотлагательных действий со стороны медиков. На данный момент родительница 27-летней участницы реалити-шоу не может ни говорить, ни ходить. При этом у нее проблемы с почками и хирургическое вмешательство невозможно.

Отношения между родными людьми на протяжении долгих лет не складывались. Сашу Черно мать родила в 15 лет и отдала на воспитание бабушке. Практически всю свою жизнь звезда телестройки потратила на то, чтобы отпустить обиду на родного человека. Ей пришлось рано идти зарабатывать деньги, которые родительница у нее постоянно воровала. Мать несколько раз сидела в тюрьме по статье мошенничество, но это не помешало женщине родить еще двоих детей. С самого детства Саша Черно обещала себе, что никогда не будет поступать так, как ее родительница. Экс-участница «ДОМа-2» не скрывает, что не испытывает к матери нежных чувств. Она не знает, что делать в сложившейся ситуации: забрать родного человека к себе или нанять сиделку. Кроме этого, никто не дает гарантии того, что жительница сможет восстановиться после второго инсульта.