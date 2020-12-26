В Тихом океане обнаружены похожие на инопланетян морские существа

26.12.2020, 23:04, Разное

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Учёные из США обнаружили в водах Тихого океана похожих на инопланетян существ. Это морские губки с длинней шеей и двумя выемками, внешне похожими на глазницы.

Именно такая внешность чаще всего используется в различных художественных произведениях, когда речь заходит о представителях инопланетной жизни. Учёные исследовали скалистое основание одного из самых старых районов океана. Его возраст насчитывает около 140 млн лет. На глубине 2,5 километров подводный аппарат обнаружил скопление неизвестных существ. При более внимательном рассмотрении эксперты предположили, что перед ними морские губки. Внимание привлекло их странное строение и пока не известно, какой именно вид подводных обитателей попался учёным.

Исследователи не ограничились исключительно созерцанием находки. Несколько образцов неизвестных существ были доставлены на поверхность для проведения более подробного анализа экспертами в области океанологии.