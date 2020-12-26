 

В Тихом океане обнаружены похожие на инопланетян морские существа

26.12.2020, 23:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Учёные из США обнаружили в водах Тихого океана похожих на инопланетян существ. Это морские губки с длинней шеей и двумя выемками, внешне похожими на глазницы.
Именно такая внешность чаще всего используется в различных художественных произведениях, когда речь заходит о представителях инопланетной жизни. Учёные исследовали скалистое основание одного из самых старых районов океана. Его возраст насчитывает около 140 млн лет. На глубине 2,5 километров подводный аппарат обнаружил скопление неизвестных существ. При более внимательном рассмотрении эксперты предположили, что перед ними морские губки. Внимание привлекло их странное строение и пока не известно, какой именно вид подводных обитателей попался учёным.

Исследователи не ограничились исключительно созерцанием находки. Несколько образцов неизвестных существ были доставлены на поверхность для проведения более подробного анализа экспертами в области океанологии.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.08 / Проторенная дорожка «елбасы». «Геноцид» и «ад» в Синьцзяне

05.08 / Мнение: Кто нибудь еще читает Ленту?

26.10 / Скандалы: Закрутить лайки

09.12 / О жизни после смерти

13.08 / У курицы и человека геном совпадает на 70%

29.09 / Тихановская сделала важное заявление о новых выборах в Белоруссии

10.12 / Скандалы: От теплохода до ледокола

24.06 / Жена Михаила Ефремова оправдывала его алкоголизм и отказывалась кодировать

19.08 / Меган Маркл и принц Гарри взялись за продюсирование голливудского проекта

24.06 / Мнение: Полиция ликвидировала “Автономную Зону Черного Дома”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска