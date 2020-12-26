 

Полиция установила личность связанного со взрывом в Нэшвилле человека

26.12.2020, 22:58, Новости дня
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Правоохранители в США смогли установить личность человека, связанного с фургоном, который взорвался в пятницу утром в городе Нэшвилл (штат Теннесси), сообщают местные СМИ.

Телекомпания CBS сообщила со ссылкой на источник, что речь якобы идет о 63-летнем жителе Нэшвилла Энтони Куинне Уорнере, у которого, судя по фотографиям с места происшествия, был автомобиль, похожий на тот, что взорвался в городе днем ранее, передает ТАСС.

Другие подробности не приводятся.

Между тем губернатор штата Теннесси Билл Ли попросил президента США Дональда Трампа ввести режим чрезвычайной ситуации в связи со взрывом в Нэшвилле, передает РИА «Новости».

«Сегодня утром я осмотрел место взрыва. Ущерб шокирует, и это чудо, что никто из жителей не погиб», – отметил он.

В обращении к Трампу губернатор также указал, что штату необходима федеральная поддержка, чтобы обеспечить необходимыми ресурсами службы, занимающиеся устранением последствий взрыва, а также для выплаты страховых пособий пострадавшим в результате инцидента организациям.

По его словам, в результате взрыва ущерб понесло по меньшей мере 41 предприятие.

Напомним, в центре Нэшвилла в пятницу утром взорвался автомобиль. Сообщалось, что взрыв был преднамеренным, пострадали три человека. Рядом с местом взрыва нашли человеческие останки.

После этого Федеральное авиационное управление США решило приостановить вылеты из международного аэропорта Нэшвилла. Расследованием инцидента занимаются ФБР и местные правоохранительные органы.

Действующего американского лидера Дональда Трампа и избранного президента США Джозефа Байдена проинформировали о взрыве.



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