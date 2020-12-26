Трамп счел карантин из-за COVID хуже самого вируса
26.12.2020, 22:58,
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Карантинные меры, введенные в ряде штатов для борьбы с распространением COVID-19, хуже, чем сам вирус, считает президент США Дональд Трамп.
Трамп написал в Twitter, что «карантин в штатах, управляемых демократами, полностью разрушает жизнь многих людей».
На его взгляд, это хуже, чем ущерб, вызванный самим «китайским вирусом».
«Число заразившихся в Калифорнии выросло, несмотря на карантин, а Флорида и другие штаты не закрывались и хорошо справляются», – также отметил американский лидер.
Ранее избранный президент страны Джозеф Байден заявил, что для США в ситуации с коронавирусом «худшие дни еще впереди».
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