В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом

26.12.2020, 22:58, Новости дня

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За сутки в Москве умерли 73 пациента с подтвержденной пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

В штабе сообщили, что «в Москве скончались 73 пациента, у которых был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», передает ТАСС.

Всего в российской столице зарегистрировано 10 913 летальных исходов из-за коронавируса.

Накануне в Москве за сутки умерли 77 пациентов с COVID-19.

Напомним, вакцинация против коронавируса началась в Москве 5 декабря. Запись организована на портале mos.ru и открыта на две недели вперед. Прививочные кабинеты работают с 08.00 до 20.00 мск ежедневно.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.