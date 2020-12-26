 

В Германии начали вакцинацию от COVID-19. Первой прививку сделали 101-летней женщине

26.12.2020, 22:54, Новости дня
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Германия начала вакцинировать своих граждан от коронавирусной инфекции на день раньше запланированного Еврокомиссией срока – 26 декабря. Первой прививку получила 101-летняя женщина, проживающая в доме для престарелых в Хальберштадте (земля Саксония-Ангальт). Об этом сообщил Bild.

По информации газеты, в доме престарелых прививку сделали 40 из 59 постояльцев, а также 10 сотрудникам и управляющему директору центра.

На 15 января 2021 года в этом учреждении запланирована вторая вакцинация.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен говорила, что ЕС сегодня получил достаточное количество доз препарата для всего населения Евросоюза, а также для жителей стран Европейской экономической зоны – Норвегии, Исландии – 450 млн. Она сообщила, что кампания по иммунизации начнется 27 декабря.

Главный коммерческий директор немецкой компании BioNTech Шон Маретт говорил, что страны Евросоюза до конца 2020 года получат 12,5 млн доз вакцины против коронавируса, которую производит его компания вместе с американской Pfizer.

Соучредитель и гендиректор BioNTech Угур Шахин отметил, что вакцина BNT162b2, скорее всего, будет эффективна и против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Великобритании и некоторых странах Европы.

По его словам, вакцина показала высокую эффективность против 20 штаммов коронавируса, что может свидетельствовать и о высокой вероятности ее эффективности против британского штамма. Вакцину для экстренного использования уже одобрили несколько стран, в частности ВеликобританияКанадаСШАШвеция и Бахрейн.

По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 22 декабря в мире разрабатывается 223 потенциальных вакцины от коронавируса, 61 препарат сейчас проходит стадию клинических испытаний.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 26 декабря, в мире с начала пандемии коронавирусом заразилось более 80 млн человек. Скончалось от COVID-19 1,75 млн, а выздоровело более 45 млн пациентов.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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