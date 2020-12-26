 

Кандидат от партии УДАР заявил о массовом подкупе избирателей в Броварах со стороны партии “За майбутнє”

26.12.2020, 22:54, Новости дня
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В Броварах кандидат от партии УДАР разоблачил массовый подкуп избирателей, который осуществлялся в пользу партии “За майбутнє”. Об этом сообщает издание “Бровары 24”.

“В помещении магазина, принадлежащего Елене Дударь – дочери известного застройщика и первому номеру в списке партии “За майбутнє”, кандидатом от партии УДАР были обнаружены около тысячи продуктовых пайков в пакетах, брендированных логотипом партии. В состав пайков входили: мука, шоколадные конфеты, зефир, макароны, сахар, масло”, – говорится в сообщении.

Сайт “Бровары 24” отмечает, что на место была вызвана полиция. Фамилию кандидата от партии УДАР, который выявил подкуп, портал не указывает.

“По новому законодательству тюрьма грозит не только гречкосеям, но и тем избирателями, кто продал голос за гречку”, – напоминает издание.

ВИДЕО
Видео: БРОВАРИ 24 – Новини Броварів / YouTube

25 октября во время выборов депутатов Броварского горсовета и городского головы правоохранители обнаружили на участках пронумерованные бюллетени: сверив номера на бюллетене и отрывном талоне, можно выяснить, как проголосовал конкретный избиратель. Полиция Броваров сообщала, что по этому факту открыто уголовное производство в связи с нарушением тайны голосования.

Киевский окружной административный суд обязал территориальную избирательную комиссию провести в Броварах повторные выборы городского главы и депутатов.

Повторные выборы в горсовет и мэра Броваров назначены на 17 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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