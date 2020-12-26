«Африка смеётся» – французский публицист сравнил пугливый Запад с Римом времён упадка

26.12.2020, 22:48, Новости дня

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На фоне коронавируса Запад, некогда земля неустрашимых и жестоких завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своём великом прошлом, считает французский публицист Эрик Земмур. Как пишет он в статье для Le Figaro, Азия уже взяла себя в руки и продолжила промышленную гонку, Африка просто смеётся над эпидемией, поскольку она ничтожна по сравнению с бушевавшей на континенте лихорадкой Эбола, в то время как Европа и США превращаются в подобие упадочной и размякшей Римской империи.



Reuters

Еженедельный журнал Time подвёл катастрофические итоги 2020 года и назвал его худшим годом в истории. Как считает французский публицист Эрик Земмур, американская пресса определённо держит марку, поскольку такое преувилечение просто ошарашивает.

«Худший год, да неужели? Хуже 1916 года с битвой при Вердене? 1918 года с испанкой? 1942 года со Сталинградом? 1871 года, когда жителям осаждённого прусской армией Парижа пришлось есть крыс? 1709 года с массовой гибелью людей от голода во Франции Людовика XIV? И это мы берём в расчёт лишь Францию и Европу», — сравнивает Земмур.

Как пишет он в статье для Le Figaro, конечно, было много разговоров о том, что уровень образования в США упал так же сильно, как и во Франции, но в это не верилось. Однако в итоге вызывающая такое восхищение у французских журналистов американская пресса теперь оказалась в руках молодого поколения, которое заботит лишь экология, феминизм, антирасизм и деколониализм.

«Раньше во Франции таких людей назвали бы претенциозными выскочками, но сейчас у нас скажут, что такое определение слишком сильно отдаёт вокабуляром старого мира, полного патриархальных предрассудков. Но, если подумать, эта американская пресса, над которой мы смеёмся так же часто, как она читает нам нотации, многое говорит о нас самих», — констатирует публицист.

Он считает, что французы отгородились от всех и закопали собственную экономику из-за эпидемии со смертностью всего в 0,5% и пришли в ступор из-за страха и принципа предосторожности. В итоге политики запирают на замок целый народ, распоряжаются, как вести себя даже в собственных столовых.

Об этом предупреждали великие умы XIX века, которые видели начало нового мира. Огюст Конт предрекал, что технологическая революция повлечёт за собой подъём женских ценностей: пацифизм, поиск консенсуса, принцип предосторожности. А изобретатель социологии Эмиль Дюркгейм говорил, что усиленное внимание к экономическим вопросам будет идти рука об руку с аномией индивидуалистических обществ.

«Как бы то ни было, сильнее всего эти симптомы проявляются именно на Западе. Азия уже взяла себя в руки и продолжила промышленную гонку. Африка же смеётся над эпидемией, поскольку та просто смешна по сравнению с бушевавшей на континенте лихорадкой Эбола. Запад, некогда земля неустрашимых и жестоких завоевателей и воинов, превратился в нечто пугливое и забывшее о своём великом прошлом. Подобно упадочной и размякшей Римской империи», — заключает французский публицист.