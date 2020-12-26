Guardian – ЕС одобрит сделку по брекситу «в течение нескольких дней»

26.12.2020, 22:48, Новости дня

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Совет Европейского союза проголосует о временном применении соглашения по торговле и безопасности после брексита уже в ближайшие несколько дней, передаёт The Guardian. Затем, уже после выхода Великобритании из переходного периода, Европарламент рассмотрит вопрос о его ратификации. При этом, как отмечает издание, нет сомнений в том, что сделка по брекситу будет предварительно одобрена.



Twitter/Michel Barnier

Европейский союз одобрит сделку по брекситу, определяющую будущее торговых отношений и отношений в сфере безопасности с Великобританией, уже «в течение нескольких дней», пишет The Guardian.

В день, когда рядовые европейцы отмечали Рождество, постоянные представители стран ЕС собрались в Брюсселе, для того чтобы оценить согласованную с Великобританией сделку по брекситу. По словам европейского дипломата, чьё имя или должность The Guardian не называет, постпреды остались довольны деятельностью переговорщиков по брекситу от ЕС во главе с Мишелем Барнье.

«Постоянные представители стран ЕС высоко оценили стойкость и непоколебимость, которые Мишель Барнье и команда переговорщиков от ЕС проявили в условиях сильного давления во время переговоров по брекситу с Великобританией», — приводит издание слова дипломата.

Ожидается, что на изучение юридического текста соглашения объёмом в 1246 страниц уйдёт несколько дней. В связи с этим, как отметил дипломат, вопрос о временном применении сделки будет вынесен на голосование в Совете ЕС в ближайшие дни. При этом The Guardian утверждает, что сомнений в том, что соглашение всё же будет одобрено, нет.

Несмотря на то что Европейский парламент не успеет ратифицировать соглашение до того, как Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз, в Совете ЕС предварительно одобрят его. Таким образом, с 1 января и до ратификации сделка по брекситу будет действовать во временном режиме. Это позволит избежать короткого периода «жёсткого» брексита.

В частности, по словам дипломата, временное применение соглашения позволит предотвратить нарушение торговых отношений между ЕС и Великобританией, что могло бы иметь «серьёзные последствия для граждан и предприятий после завершения переходного периода 1 января». Кроме того, это даст время Европарламенту и Совету ЕС должным образом изучить проект соглашения до его окончательной ратификации.

Как отмечает The Guardian, британская Палата общин, в свою очередь, планирует ратифицировать соглашение уже 30 декабря.