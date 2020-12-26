Сосо Павлиашвили прокомментировал слухи об обвинениях в изменах первой жене

26.12.2020, 22:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Несмотря на то, что текущий год выдался для Сосо Павлиашвили, как и многих представителей российского шоу-бизнеса, сложным, были и приятные события. Певец рассказал, что он обвенчался с супругой Ириной, а также прокомментировал слухи об обвинениях в изменах первой жене Нино.

Сосо Павлиашвили женат на Ирине более 20 лет, у них двое детей. Однако каждый год паре выпадали какие-то испытания, и они пришли к выводу, что необходимо обвенчаться и «доверить свою любовь Боженьке». В церкви присутствовали только самые близкие люди семьи, а решение супруги приняли быстро и решили его не откладывать из-за приближающегося поста.

В Сети до сих пор появляются слухи, что Сосо Павлиашвили бросил свою первую супругу Нино из-за Ирины. Певец это отрицает, так как на момент знакомства со второй женой он уже не жил с матерью своего сына Левана. Нино он считает членом своей семьи, добрым, родным, достойным и порядным человеком. Артист назвал бывшую супругу «волчицей» и пожелал всем людям, которые пишут клевету в его адрес, познать хоть немного любви и добра.

По поводу того, что из-за пандемии резко упали доходы от концертной деятельности, Сосо Павлиашвили старается не расстраиваться. Он продолжает работать и на данный момент записывает новый альбом в арендованной студии рядом с домом. Кроме этого, у него есть два ресторана, но «сейчас они, бывает, уходят в минус». Певец понимает, что «всему миру не сладко» и призывает людей помнить, что «нет голода и войны», а все остальное можно пережить. Коронавирусом артист и его семья переболели еще летом. Из основных симптомов у них наблюдалась потеря обоняния, но в целом, болезнь протекала незаметно.