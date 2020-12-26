Флагман Xiaomi Mi 11 будет продаваться без зарядного устройства в комплекте

26.12.2020, 22:12, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Новый флагманский смартфон Xiaomi Mi 11 будет продаваться без зарядного устройства в комплекте. Об этом рассказал непосредственно генеральный директор корпорации Лей Цзюнь в социальной сети Weibo.

Именно там он выразил надежду, что такой ход компании тепло встретят поклонники бренда и поддержат столь нестандартное решение. Аналогичную просьбу высказал и вице-президент Xiaomi Лу Вейбинг, который расскажет более подробно о решении отказаться от зарядного устройства в комплекте непосредственно на пресс-конференции, которая должна состояться 29 декабря. Одной из главных причин, как отметил Лей Цзюнь, стало давление со стороны защитников окружающей среды и новых требований по технологии производства.

Подобное решение, особенно учитывая информацию сетевого информатора Ice Universe, выглядит весьма странным. Он утверждал, что выход Xiaomi Mi 11 станет сюрпризом для всех фанатов, ведь китайский бренд не будет относиться к своим поклонникам так, как это делают в Apple. Теперь же аналитики посчитали, что речь в его сообщении шла не о зарядном устройстве, а о наушниках, которые могут быть в комплекте при покупке даже базовой версии Xiaomi Mi 11.