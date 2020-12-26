Фанаты игры Star Citizen потратили на пожертвования почти 80 млн долларов за 2020 год

26.12.2020, 22:12, Разное

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Фанаты игры Star Citizen потратили на пожертвования разработчикам почти 80 млн долларов и это только за 2020 год. Данная цифра была ожидаема и даже предполагалось, что сборы окажутся больше, чем были в итоге.

Star Citizen можно считать настоящим долгостроем, а также самым ожидаемым и прибыльным проектом среди остальных. За восемь лет разработки на игру было собрано поклонниками более 338 млн долларов, что делает её самым дорогим продуктом игровой индустрии за всю историю краудфандинга. Столь внушительная прибыль удивляет ещё и тем фактом, что разработчики из Cloud Imperium Games ещё не показали даже бета-тестирования игровых режимов, а уже собирали столь внушительные пожертвования. В 2019 году фанаты заплатили 47 млн долларов, а в этом на порядок больше – 77 млн. Причём в самой компании рассчитывали получить как минимум 80 млн долларов.

Космический симулятор Star Citizen, разрабатываемый с 2012 года, должен стать самым масштабным проектом, посвящённым миру межзвёздных путешествий. Разработчики обещают возможность высаживаться на любые планеты, свою собственную экономику и полную кастомизацию кораблей и персонажей. Игра должна продемонстрировать не только впечатляющую свободу действий в мультиплеере, но и дать возможность игрокам погрузиться в мир космических баталий в одиночном сюжетном режиме.