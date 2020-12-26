Политолог: У Навального давно нет медицинских оснований для пребывания за рубежом

26.12.2020, 22:06, Новости дня

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Навальный примерно с 15 октября не имеет особых медицинских оснований для нахождения за границей. В таком случае ему необходимо вернуться в Россию для участия в судебном процессе по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко, сообщил газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. По словам эксперта, в противном случае блогеру грозит замена условного срока на реальный.

«Навальный почему-то считает себя выше остальных и полагает, что ему можно то, что нельзя другим. Он не только манкирует судебным процессом, который идет против него сейчас, но и отказывается от исполнения тех требований, которые на него накладывались в рамках предыдущих судебных процессов», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«То есть, если верить данным берлинской клиники Charitе, опубликованным в медицинском журнале The Lancet, Навальный примерно с 15 октября не имел особых медицинских оснований для обязательного нахождения за границей. В таком случае он должен вернуться в Россию, потому что индульгенций ему никто не давал», – подчеркнул собеседник.

«Кроме того, если Навальный нарушает условия своего условного срока по предыдущим делам, ФСИН должен ходатайствовать о замене условного срока на реальный. В противном случае у нас получаются двойные стандарты и складывается впечатление, будто бы государство относится к Навальному как к какому-то особенному человеку. Почему одни должны сидеть, а Навальному можно пребывать за границей, несмотря на отбывание условного срока? Это недопустимо», – заключил Данилин.

Ранее юрист Илья Ремесло заявил, что Навальному грозит смена условного срока на реальный в России, несмотря на то, что в данный момент он находится в Германии. Он напомнил, что в середине декабря исполнилось «восемь лет с момента заведения на Навального и его брата уголовного дела о хищении средств в особо крупном размере у «Ив Роше».

«Сейчас интересно другое: за «Кировлес» и «Ив Роше» Навальный получил пять лет «дважды условно», и испытательный срок у Навального заканчивается в этом году. Между тем, дело об оскорблении ветерана ВОВ Артеменко, которое могло бы стать основанием для смены Навальному условного срока на реальный, до сих пор не рассмотрено», – указал он.

Однако, по словам юриста, это не значит, что Навальный сможет «отсидеться в Германии, вернуться после нового года – и избежать смены условного срока на реальный»: «Как указано в ч.4 ст.74 УК РФ, «в случае совершения условно осужденным в течение испытательного срока преступления по неосторожности либо умышленного преступления небольшой или средней тяжести вопрос об отмене или о сохранении условного осуждения решается судом».

«Таким образом, имеет значение не момент вынесения приговора за новое преступление, а момент его совершения. А как мы помним, преступление было совершено Навальным летом этого года, и тогда же было возбуждено уголовное дело о клевете. Таким образом, если даже Навальный вернется в Россию после окончания испытательного срока, и будет осужден за клевету, то это будет служить основанием для отмены условного осуждения и отправке Навального в места не столь отдаленные. Думаю, сам Алеша прекрасно понимает эти варианты развития событий, и поэтому не торопится возвращаться в Россию», – заключил Ремесло.

Напомним, в июне 2020-го Навальный публично оскорбил ветерана Игната Артеменко, отозвавшись о нем как о «предателе» и «позоре страны» за участие в съемках информационного ролика о поправках в Конституцию, в котором снялись многие другие известные россияне, в том числе кардиохирург Лео Бокерия. Высказывания блогера вызвали возмущение в обществе. Московский ГСУ СК возбудил дело в отношении Навального по статье «Клевета». Однако в августе суд приостановил процесс по этому делу. Сам Навальный в настоящее время находится в Германии из-за якобы «отправления».

ОЗХО заявила, что в анализах блогера было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом, власти Германии не предоставили ответ на официальные запросы Москвы по данному делу.

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Россия ввела ответные санкции. Глава МИД РФ Сергей Лавров счел неприемлемым поведение Германии в ситуации вокруг Навального.

Президент Владимир Путин подчеривал, что РФ готова к расследованию якобы покушения на Навального, если у кого-либо есть информация о применении к нему «Новичка». Российский лидер указывал, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой спецслужб США.