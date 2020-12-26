Лавров отреагировал на запрет посещать Олимпиаду

26.12.2020, 22:06, Новости дня

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Запрет российским официальным лицам посещать международные спортивные состязания неприемлем, считает министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Непонятно и, я считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение», – сказал Лавров в интервью телеканалу «Матч ТВ», комментируя последнее решение Спортивного арбитражного суда (CAS) относительно российских спортсменов.

17 декабря CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Кроме того, на такой же срок отстранены от посещения Олимпийских и Паралимпийских игр представители российского правительства.

Напомним, исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в декабре 2019 года признал Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим антидопинговому кодексу и согласился с рекомендацией комитета по соответствию (CRC) временно отстранить российских спортсменов от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома ВАДА. ВАДА после получения уведомления от РУСАДА о несогласии обратилось в CAS.