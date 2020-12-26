 

Шестуна захотели наказать за оскорбление судьи

26.12.2020, 22:06, Новости дня
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Служба судебных приставов может открыть уголовное дело за оскорбление конвоя и судьи, вынесшей приговор в отношении экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщил источник в судебных кругах.

Источник сообщил, что «на протяжении всего судебного следствия Шестун вел себя вызывающе, постоянно перебивал судью Татьяну Юферову, которая слушала его дело, а также переходил на оскорбления», передает ТАСС.

«Судье даже пришлось удалить подсудимого из зала до окончания прений сторон. Однако на протяжении пяти дней во время оглашения приговора в отношении бывшего чиновника в Подольском суде он ежедневно оскорблял и судью, и конвоиров, делавших ему замечания», – отметил он.

Отмечается, что за оскорбление судьи на судебном заседании предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 297 УК РФ («Неуважение к суду»).

Напомним, суд приговорил Шестуна к 15 годам колонии строгого режима по делу о коррупции с многомиллиардным ущербом.

По версии следствия, экс-глава Серпуховского района незаконно предоставил четыре земельных участка под строительство торговых центров, а также за время работы главой района чиновник создал и руководил деятельностью 43 коммерческих организаций, а полученные за это доходы использовал для приобретения по заниженным ценам муниципальных земельных участков.

Также с 2008 по 2011 год он через аффилированную фирму приобрел право собственности на четыре земельных участка в деревне Борисово Серпуховского района площадью 10 гектаров, причинив ущерб бюджету на сумму более 64,5 млн рублей.

Шестун вину не признает и считает, что уголовное преследование связано с его намерением переизбраться главой района. Другие фигуранты данного уголовного дела Борис Криводубский и Сергей Самсонов находятся в международном розыске.



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