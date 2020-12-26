 

Суд продлил арест обвиняемой в убийстве и расчленении рэпера Картрайта

26.12.2020, 22:02, Новости дня
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Суд продлил арест Марине Кохал, жене украинского рэпера Энди Картрайта (уроженца Украины Александра Юшко), по подозрению в его убийстве. Об этом 26 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

Срок содержания под стражей по обвинению в убийстве рэпера продлили до 28 февраля 2021 года, говорится в сообщении.

В пресс-службе судов отметили, что адвокаты просили выбрать для Кохал домашний арест или иную меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

29 октября Смольнинский районный суд Петербурга продлил арест Кохал до 30 декабря, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

О смерти Картрайта стало известно 30 июня. По информации правоохранителей, останки тела музыканта хранились в холодильнике в расчлененном состоянии.

31 июля Кохал предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (убийство). Женщина свою вину не признала.

О смерти музыканта в полицию заявил юрист, узнавший о случившемся от жены Юшко, – в разговоре с ним женщина сообщила, что расчленила тело музыканта, который якобы умер от передозировки наркотиков несколько дней назад.

Энди Картрайт (настоящее имя артиста – Александр Юшко) родился в 1990 году в Нежине (Черниговская область). Он известен как хип-хоп-исполнитель, баттл-рэпер и резидент расположенной в Санкт-Петербурге площадки Versus Battle. В РФ музыкант проживал без регистрации.

Свой первый альбом музыкант выпустил в 2012 году.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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