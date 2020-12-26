Сиди и молчи

26.12.2020, 22:00, Разное

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Ужесточение статьи УК о клевете ударит по женщинам, рассказавшим о сексуальном насилии.

Митинг в поддержку сестер Хачатурян, 2019 год. Фото: РИА Новости

Госдума приняла закон об ужесточении наказания за клевету. За один день, 23 декабря, его одобрили сразу во втором и третьем, окончательном, чтении. Теперь человеку, обвиненному в клевете, может грозить до пяти лет лишения свободы. До этого статья 128.1 УК РФ предусматривала максимальное наказание в виде штрафа в пять млн рублей и до 480 часов обязательных работ. Эксперты отмечают, что закон может быть прицельно направлен против женщин, рассказывающих о пережитом опыте сексуального насилия.

Всего в статье 128.1 УК РФ пять частей, изменения внесены в четыре из них:

за клевету, совершенную публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, в том числе за клевету в отношении «неопределенной группы лиц» максимальное наказание может составить до двух лет лишения свободы;

за клевету, совершенную с использованием своего служебного положения, грозит до трех лет лишения свободы;

за клевету о том, что лицо страдает опасным для окружающих заболеванием, предусмотрено лишение свободы до четырех лет;

за клевету, соединенную с обвинением лица в совершении преступления против половой неприкосновенности либо тяжкого или особо тяжкого преступления, — до пяти лет лишения свободы или штраф в размере пяти млн рублей.

Автором законопроекта стал депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин, который получил мандат еще в 2007 году. На вопросы корреспондентки «Новой» Вяткин отвечать отказался, сославшись на отсутствие времени.

В 2011 году статья о клевете была декриминализована, однако уже в 2012 по предложению Путина ее опять внесли в УК РФ, но лишения свободы она не предусматривала.

Вяткин предложил ужесточить наказание за клевету 14 декабря, а уже 23-го, буквально за один день, законопроект был принят в двух чтениях. Против него выступали депутаты трех фракций: от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России».

«Не носит это явление, клевета, такого повального характера, чтобы к Новому году гражданам делать такой подарок», — пояснил во время обсуждения законопроекта депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

«У нас вся клевета переместилась в интернет, и эта клевета практически ненаказуема. Клеветники скрываются за никнеймами, кличками, подписываясь чужими именами, надеются на вседозволенность», —

отвечал Вяткин на вопросы о том, зачем нужен такой законопроект.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Принтер без намордника. За что будут сажать россиян в 2021 году: перечень новых репрессий от Госдумы«Законопроект развяжет руки насильникам» Депутат Дмитрий Вяткин. Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Больше всего возмущения вызвали изменения в части пятой статьи 128.1 — о наказании в виде пяти лет лишения свободы за клевету о совершении преступления против половой неприкосновенности. Ряд общественных деятелей считает, что это ужесточение направлено на то, чтобы женщины еще сильнее боялись говорить о случаях сексуального насилия.

«У нас постепенно с правами женщин становится все хуже. Это, очевидно, дискриминация. Мало того, что у нас декриминализовано домашнее насилие, сейчас еще это. Теперь, если гражданка пожалуется на своего насильника, ее же за это в тюрьму и посадят. И это очень плохой признак в контексте всего остального. Положение женщин, которые подвергаются насилию, совершенно безнадежно. У нас считают, что [насилие над женщинами] это неважно. У нас считают, что бьет — значит любит», — комментирует законопроект председательница гендерной фракции партии «Яблоко» Галина Михалева.

По ее мнению, законопроект был принят в такой спешке, потому что его лоббировали православные и консерваторы, которых, как говорит Михалева, в Госдуме очень много:

«Для наших властей женские НКО попадают под категорию «иностранных агентов».

Они считают, что женские организации действуют против власти, а гражданка должна выполнять «традиционную» женскую роль».

С мнением Михалевой согласна адвокат и руководительница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Мари Давтян.

Мари Давтян

«За так называемые «речепреступления» не должно быть предусмотрено лишение свободы. Изменения в статье предполагают, что клеветой может быть распространение сведений о любых преступлениях против половой неприкосновенности, а у нас получается, что есть часть [сексуальных] преступлений, которые наказываются меньше, чем пятью годами лишения свободы. Например, развратные действия, понуждение к действиям сексуального характера. Эти преступления будут наказываться меньше, чем клевета о них. То есть дисбаланс в наказании очевиден. Естественно, основным принципом уголовного правосудия является справедливость и адекватность наказания. Как уже многократно подчеркивали и ЕСПЧ, и органы ООН, не должно быть лишения свободы за преступления, не связанные с причинением как такового вреда. Речь идет о том, что [потерпевший] человек всегда может удовлетвориться опровержением», — говорит Мари Давтян.

По мнению адвоката, из-за этого законопроекта меньше женщин будут говорить о совершенных над ними сексуальных преступлениях. Основная проблема таких преступлений в том, что разговоры о них табуированы, а табу сильно мешает как в профилактике, так и в помощи пострадавшим. Давтян считает, что в интересах общества дать женщинам возможность свободно высказываться о том, что с ними произошло, так как это очень важная часть работы по профилактике.

«Конечно, это будет развязывать руки потенциальным насильникам. Конечно, этот закон дает четкий и понятный мессендж: сиди и молчи. Женщины, которые подверглись сексуальному насилию, понимают, что этот закон придуман, чтобы они замолчали. Тут и так страшно, тут и так проблемы. В первую очередь, теперь женщины будут думать, если вообще смысл куда-то обращаться, если законы нас не защищают. Меньше будут писать по всем случаям, связанным с харассментом. Очень часто публичность для женщины — это единственная возможность защититься, теперь их лишают такой возможности.

Этот закон — четкая борьба с движением #MeToo», — подытожила Мари Давтян.

Чтобы принятый Госдумой законопроект вступил в силу, его должны одобрить Совет Федерации и Путин.

Журналистка Лариса Жукова создала на Change.org петицию, адресованную Совету Федерации, Конституционному суду и президенту с требованием отменить внесение поправок в статью о клевете.

Фариза Дударова

корреспондентка

ЦИТАТА«Требуем отменить поправки в закон о клевете!»

«Этот законопроект направлен на лишение нас последнего доступного нам инструмента для отстаивания гражданских прав — гласности! Мы требуем отменить внесение неадекватных поправок в статью о клевете. Мы требуем прекратить усиление защиты насильников и преступников. Мы требуем вернуть нам право на гласность и свободу слова».

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