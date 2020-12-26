CNN – Трамп уехал на Рождество играть в гольф — пока американцы голодают без правительственной помощи

26.12.2020, 21:56, Новости дня

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Несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса и экономических трудностей нынешнее Рождество у многих американцев выдалось совсем не радостным, это обстоятельство не помешало Дональду Трампу отправиться играть в гольф, пишет CNN. Как отмечает канал, блокировка пакета коронавирусной помощи вкупе с его неясными перспективами усиливает впечатление того, что страна всё больше скатывается в хаос.



Reuters

Нынешним Рождеством Вашингтон стал виновником дополнительных невзгод для американцев. Можно сказать, что вполне закономерно, что в самый худший год за последнее время угроза прекращения работы правительства и отсрочка экономической помощи нависла Дамокловым мечом над праздниками — которые из-за пандемии и так выглядят не слишком весёлыми, пишет CNN.

Возможно, не стоило ожидать ничего хорошего в тот год, когда бредовые иллюзии Дональда Трампа предвосхитили волну болезней и смертей, с которыми бок о бок шли массовые выселения, банкротства и голод.

«Однако перенёсших столько страданий американцев вряд ли можно винить в том, что они возмутились ещё одним оскорблением, которое им нанесли их лидеры», — считает канал.

В то время как Трамп играет в гольф во Флориде и милует «коррумпированных лоялистов», а члены конгресса выстраиваются в очереди за первыми дозами коронавирусной вакцины, не наблюдается никаких знаков того, что кто-нибудь собирается удовлетворить насущные потребности простых людей.

В четверг республиканцы из палаты представителей заблокировали попытку демократов принять законопроект о прямых выплатах американцам в размере $2 тыс. — сумму, которую Трамп потребовал в Twitter, заявляя о том, что выступает против другой инициативы о выплатах в размере $600.

Между тем сенат под контролем республиканцев, судя по всему, всё же не поддерживает законопроект о выдачи материалной помощи в таких масштабах. При этом Трамп оказался в состоянии открытого конфликта с лидерами Республиканской партии, поскольку те признали его поражение на выборах.

Законопроект, в который американский лидер требовал внести поправки, доставили ему самолётом во Флориду, но Трамп не объяснил, что собирается делать с ним дальше. Если президент не подпишет пакет коронавирусной помощи или конгресс вновь не пойдёт на некие временные меры, госфинансирование остановится уже в понедельник.

«То обстоятельство, что никто, похоже, не знает, чего хочет Трамп — если он вообще сам знает, чего хочет — только усиливает впечатление того, что страна всё больше погружается в хаос, причём как раз в тот момент, когда это нужно меньше всего», — замечает CNN.

Раньше, когда правительство делало перерыв на Рождество, президенты и законодатели оставались в Вашингтоне, чтобы разобраться с насущными делами. Исключением в этом плане не стал даже Трамп, который пропустил свой отпуск два года назад.

Кроме того, в целом лидеры страны, как правило, пытались в какой-то форме продемонстрировать солидарность со своими избирателями, когда ситуация становилась трудной — например, когда врачи советуют гражданам не ездить по отпускам и не собираться в семейном кругу.

Однако за четыре года президентства Трампа многие традиции списали в утиль. Именно по этой причине никто не высказал удивления, когда американский лидер — несмотря на заявления Белого дома о предельной загруженности его графика — отправился в один из своих гольф-клубов, в то время как на Рождество у миллионов американцев от голода урчит в животе.

Пока республиканцы пытаются понять, чего хочет Трамп, более 12 миллионов сокращённых американцев могут потерять свои пособия по безработице уже по прошествию выходных. 1 января миллионам людей придётся гасить задолженности по аренде, а штаты могут потерять все неизрасходованные средства из тех $150 млрд, которые конгресс выделил им в начале этого года для борьбы коронавирусом.

В результате в конце трудного года миллионы американцев столкнулись с крайне туманным и тревожным будущим.

«Я бы сказала, что люди боятся, — считает директор по коммуникациям продовольственного банка большого Кливленда Карен Позна. — Вы знаете это, потому что очень многие потеряли работу или столкнулись с сокращением зарплаты».

Между тем, на протяжении нескольких недель Трамп практически ничего не говорил о жертвах пандемии; выражение соболезнований и долг сочувствия он делегировал своей жене. Это, однако, не помешало ему объявить появление вакцин «рождественским чудом» — даже несмотря на то, что подавляющее большинство американцев на протяжении нескольких месяцев не будут иметь к ним никакого доступа.

Законодатели отмечают, что чувствуют давление со стороны избирателей, которые жаждут каких-то действий — однако этого давления, Трамп, похоже, не ощущает.

«Вчера вечером у меня была встреча в ратуше, на которой люди плакали; они были в ужасе от того, что вот-вот должно произойти», — сообщила конгрессмен от штата Мичиган Дебби Дингелл.

«Когда мы, наконец, подумали, что мы сможем дать людям надежду — а людям нужна именно надежда — и сможем продолжить работать над этим в январе, президент показал, что плевать он хотел на людей, — подытожила она. — Он породил больший страх; он выплеснул керосин на пожар ужаса».