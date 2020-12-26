 

Independent – «уйди с достоинством» — Трампу припомнили его старый твит в адрес Клинтон

26.12.2020, 21:56, Новости дня
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Дональду Трампу вспомнили одно из его старых сообщений в Twitter, в котором он поддержал Владимира Путина, отметившего, что Хиллари Клинтон нужно «уметь проигрывать с достоинством», пишет The Independent. Как отмечает издание, пользователи сети в последнее время нередко припоминают американскому лидеру его прошлые высказывания, которым он сам следовать не собирается — особенно с тех самых пор, как говорит о фальсификациях на выборах.


Reuters

Дональду Трампу вновь аукнулось одно из его старых сообщений в Twitter. На этот раз ему припомнили твит, в котором американский лидер призывал Хиллари Клинтон «проиграть с достоинством», в то время как сам президент по-прежнему отказывается признавать результаты выборов, считая их сфальсифицированными, пишет The Independent.

Это сообщение Трамп написал вскоре после избрания на президентский пост в 2016 году. Тогда он одобрительно высказался о комментарии президента РФ Владимира Путина относительно Клинтон и Демократической партии.

«Владимир Путин заявил сегодня о Хиллари и демократах: «На мой взгляд, это унизительно. Нужно уметь проигрывать с достоинством». Это точно!» — отметил он.

Прошлый твиты Трампа постоянно всплывают на поверхность с тех самых пор, как он начал протестовать против якобы нечестных выборов, на которых чаши весов склонились в пользу избранного президента США Джо Байдена. Подобное поведение нередко смешит пользователей соцсетей, отмечающих, насколько часто прошлые высказывания президента противоречат его нынешней позиции.

В частности, в прошлом месяце критики Трампа напомнили ему о его твите 2014 года, в котором американский лидер заявил следующее: «Победителей от проигравших отличает то, как они реагируют на каждый поворот судьбы».

Американский лидер пока что не признал своё поражение на президентских выборах в США, притом, что Байден уже готов принять присягу в январе 2021 года. По некоторым данным, Трамп просто «истерит», говоря своим советникам, что из Белого дома он не уйдёт. «Это всё чёртова истерика. Он уйдёт. Он просто выпускает пар», — успокоил один из его советников.



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