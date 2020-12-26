Уволенный продавец «Детского мира» открыл огонь по коллегам из игрушечного ружья

26.12.2020, 21:31, Разное

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Вечером в субботу, перед закрытием сызранского магазина «Детский мир», в торговый зал вошёл уволенный недавно сотрудник, взял с полки пластмассовое ружьё и начал стрелять в продавцов и покупателей.

«Он всегда был тихим, спокойным, очень вежливым. Но показатели продаж у него были слабыми, поэтому мы приняли решение с ним расстаться. Договорились, что напишет «по собственному». Кто же мог знать, что так обернётся?» – рассказала следователю директор магазина.

Пружинное ружьё китайского производства, которым воспользовался преступник, стреляет 20-миллиметровыми шариками из пористой резины. Прицельная дальность – шесть метров, скорострельность – около 20 выстрелов в минуту, боезапас – десять выстрелов. Во время расстрела он не менее семи раз перезаряжал оружие. Когда боеприпасы закончились, он схватил пластмассовую саблю, но к этому времени покупателей эвакуировали, сотрудники укрылись в подсобном помещении, а магазин окружала Росгвардия. Стрелок предпочёл сдаться, сам надел на себя пластмассовые наручники и вышел к полицейским.

Лёгкие ранения получили 11 человек, им немедленно оказали помощь, использовав несколько наборов для игры в доктора. С пострадавшими работают психологи МЧС. При осмотре телефона подозреваемого выяснилось, что в течение нескольких последних дней он искал в интернете публикации о бойне в американской школе «Колумбайн» и смотрел видеолекции историка Евгения Понасенкова. По мнению бесплатного адвоката, которого стрелку предоставил следователь, ему грозит пожизненное заключение.

Руководство магазина ждёт административное наказание за хранение ружей совместно с боеприпасами.