Мнение: Борьба за русский язык в Эстонии

26.12.2020, 21:26, Разное

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О дискриминации русскоязычных и режиме языкового апартеида в Эстонии.

Достаточно наглядно показан весь процесс на примере закрытия последней школы с преподаванием на русском языке.

Аннотация:

В Эстонии власти взяли курс на полное изгнание русского языка из сферы образования. Президент республики выступает за полный отказ от русского языка в школах. Недавно местные власти, не смотря на протесты родителей, закрыли единственную русскую школу в г. Кейла. Несогласные с этим решением решили защитить свои права в суде. В ролике рассказывается о том, как проходит борьба за право учиться на родном языке, с чем сталкиваются участники, какие их ждут трудности, а так же о том, что это борьба не только за конкретную школу, но и против принудительной ассимиляции русских детей в Эстонии.

И про основы этой политики:

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд лично подняла в стране новую волну межнациональной розни, нелицеприятно высказавшись о русских школах и русских женщинах. Тем удивительнее, что каких-то полтора года назад Кальюлайд ездила в Кремль к Владимиру Путину и ее называли человеком, способным «перезагрузить» отношения России со всей Прибалтикой. Теперь президент Эстонии словно компенсирует проявленную тогда «преступную» готовность к диалогу с Москвой повышением градуса русофобии.

«Если ты родился в бедной многодетной семье, ты не можешь это изменить, если ты родился в Таллине, ты не можешь пойти учиться в школу Пылва. И таких ограничений в нашей жизни очень много, но знание языка — это тот фактор, который изменить можно», — прокомментировала Керсти Кальюлайд утверждение, что самый незащищенный человек в эстонском обществе сегодня — это русская женщина. По мнению, президента Эстонии, «у этой русской женщины есть вариант все изменить — это знание эстонского языка. И это не вопрос долгого времени, а скорее вопрос одного года».

Тем самым Кальюлайд в типичном прибалтийском стиле вывела русских за пределы феминистского правозащитного дискурса.

Если незащищенность в современном обществе просто женщины порождена сексизмом, мужским шовинизмом и системной дискриминацией, то русская женщина, дура, сама виновата, что не учила эстонский язык и не может теперь устроиться на работу.

В известном смысле такое заявление могло прозвучать только в Прибалтике, где с энтузиазмом подхватывают модные на Западе правозащитные темы, но всякий раз осекаются, когда эти темы выруливают на права русскоязычного меньшинства.

Однако русскими женщинами Кальюлайд не ограничилась.

В том же интервью порталу DELFI Эстония г-жа президент прошлась и по русским школам, и по русскому языку в целом.

«В Эстонии один государственный язык — эстонский. И поэтому у нас нет обязанностей воспитывать детей на каком-то другом языке. Например, так же делает Германия: там все обучение проходит на немецком языке», — заявила Керсти Кальюлайд, из чего стало понятно, что глава Эстонского государства не знает о школах для датчан, фризов, лужицких сербов и других национальных меньшинств ФРГ.

Год назад Керсти Кальюлайд многих удивила признанием, что ее внуки ходят в детский сад с русским языком обучения. Под занавес 2020 года Кальюлайд заявила, что детские сады в Эстонии должны быть эстонскими, а что до ее семьи, то решение отдать детей в русский детсад приняла не она, а дочка. Бог ей за это судья…

«Я считаю очень разумным, что дети, которые в Эстонии идут в школу, уже в детском саду получают хороший уровень эстонского языка. И это намного легче сделать, когда у нас будет единая система на эстонском языке. Я не считаю, что Эстонское государство обязано предоставлять обучение на другом языке», — сказала глава государства.

В отдельных пассажах интервью русские Эстонии увидели полновесное оскорбление в свой адрес со стороны президента страны.

Например, в той части, где Кальюлайд говорит, что дети из эстонских школ сдают международное тестирование лучше русских детей. Может, она и не имела в виду, что эстонцы генетически умнее русских, но политик такого уровня должен понимать, как его слова слышатся со стороны.

Интереснее всего, что все это выдает именно Керсти Кальюлайд, которую некоторые совсем недавно считали «новой надеждой» в отношениях России с Прибалтикой. Напомним, что два года назад Таллин начал ощутимо снижать градус антироссийской риторики. Эстония не вошла в очередную межгосударственную комиссию Латвии и Литвы по отсуживанию у России материальных компенсаций за «советскую оккупацию».

Президент страны совершила нечто вовсе неслыханное — полетела в Москву и встретилась с президентом России Владимиром Путиным. В Кремле Керсти Кальюлайд предложила Путину посетить с ответным визитом Эстонию и пригласила его на Форум финско-угорских народов в Тарту.

Между прочим, это приглашение до сих пор не отозвано. Только Путин на него уже вряд ли откликнется.

Сегодня Кальюлайд словно извиняется перед своим окружением за проявленную тогда готовность к диалогу и добрососедским отношениям, компенсируя тот вынужденный тактический маневр новой волной русофобии.

Всем, в общем-то, и тогда было понятно, с чего вдруг Таллин выбился из стройных антироссийских рядов Прибалтики. Это было нужно, чтобы Россия не наложила вето на кандидатуру Эстонии как временного члена Совбеза ООН. При этом у некоторых теплилась надежда, что новый статус выведет эстонский истеблишмент на новый уровень политической культуры. Однако в руководстве Эстонии отказ от своей неизбывной ненависти к великому восточному соседу воспринимали как меру вынужденную, унизительную и, безусловно, временную. И принялись отыгрывать свое практически сразу же после голосования в ООН.

Весной 2019 года Кальюлайд встречалась с Путиным, а уже осенью началась кампания по выдавливанию из страны агентства Sputnik Эстония. Продолжением той кампании сегодня является проверка Охранной полицией (КаПо) мэрии Таллина, которая посмела закупать для городского телеканала российские передачи.

Все расчеты на то, что Эстония перестанет быть Прибалтикой и начнет вести себя как страна Скандинавии, коей она себя считает, оказались безосновательными.

Считать свою страну эстонская «элита» может кем угодно. Хоть Скандинавией, хоть Швейцарией, хоть Сингапуром, хоть Люксембургом.

Но по сути своей Эстония была, есть и будет озлобленной восточноевропейской периферией.

Собственную природу не перебороть.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20201221-podruga-putina-kalyulayd-zakonchila-god-oskorbleniem-russkikh-estonii/ – цинк

Внезапно, русофобы оказались русофобами. Никогда такого не было и вот опять.