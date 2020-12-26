Советник Тихановской: В Москве ищут альтернативу Лукашенко

26.12.2020, 21:22, Разное

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Лукашенко удалось удержать власть во время продолжительных народных волнений в этом году не без помощи российской стороны. В Кремле заинтересованы в том, чтобы тяжелый политический кризис в братской республике сошел на нет как можно скорее.

На протяжении последних месяцев Батька показал себя как не самый надежный союзник. Сначала он разбрасывался необоснованными обвинениями в адрес Москвы по поводу попыток дестабилизации политической обстановки в Белоруссии, потом безответственно отнесся к сочинским договоренностям.

Советник Светланы Тихановской по международным вопросам Франак Вечерко дал интервью журналистам, где коснулся данного вопроса. Эксперт полагает, что Кремль действительно в значительной степени влияет на ситуацию в Белоруссии.

При этом ставки на какой-либо единственный исход на данный момент нет, считает он. По словам Вечерко, в Москве рассматривают разные сценарии и ищут альтернативу Лукашенко.

Политический деятель убежден, что Россия надеялась на урегулирование конфликта народа и власти. Компромиссной фигурой мог стать при этом Виктор Бабарико, но этот план в итоге не подошел.

Вечерко добавил, что Лукашенко не удалось подавить протест полностью. В какой-то степени Батька своими действиями только разозлился людей. Активность действительно просела из-за пандемии коронавируса, но разные социальные группы также начинают проявлять недовольство происходящим.