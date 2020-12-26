Китай планирует сотрудничать с учеными со всего мира в области исследования Луны

26.12.2020, 21:20, Разное

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Китай планирует и дальше сотрудничать с космическими агентствами и учёными со всего мира в области исследования Луны. Об этом рассказал глава Государственного космического управления КНР У Яньхуа.

Он рассказал, что во время высадки на поверхность Луны исследовательского зонда «Чанъэ-5» за ходом миссии следили не только учёные из китайского космического управления, но и представители Европы, Аргентины, Намибии и Пакистана. Все они также принимали непосредственное участие в координации миссии, что позволило достичь столь весомых результатов. Именно поэтому в Китае планируют и дальше продвигать свою программу и подключать к сотрудничеству другие страны.

Главной целью такого взаимодействия являются достижения в космических областях и, в частности, в освоении Луны. Изучение пород и окружающей среды на спутнике поможет более точно определить возможные трудности при создании лунных баз. При подключении других космических агентств и предоставлении своих данных с зондов шансы на успешное завершение колонизаторской миссии заметно возрастают.