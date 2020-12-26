Ученые рассказали о «вредном» напитке, способствующем долголетию

26.12.2020, 21:20, Разное

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Эксперты рассказали о «вредном» напитке, который способствует долголетию. Они полагают, что глинтвейн в умеренных дозах имеет много преимуществ для здоровья.

Глинтвейн – пряный напиток, пользующийся популярностью зимой. В малых дозах он может не только согревать, а и помогает при «новогоднем» отравлении. Его готовят способом нагревания красного вина и специй мускатного ореха и корицы. Исследователи заявляют, что отдельные его ингредиенты даже понижают маркеры заболеваний сердца, а вино в умеренном количестве приносит здоровью пользу.

Сведения специалистов говорят о том, что есть J-образная кривая, лежащая в основе связи между употреблением красного вина и рисками болезней сердца. Они полагают, что люди, выпивающие 150 мл этого напитка ежедневно, на 32% имеют меньшие риски сердечно-сосудистых заболеваний, но употребление напитка в высоких дозах риски увеличивают. Из исследований видно, что небольшое количество глинтвейна понижает риск болезней сердца, сохраняя «хороший» холестерин ЛПВП в крови.

Также исследователи добавляют, что высокие дозы мускатного ореха понижают риски сердечно-сосудистых болезней, такие как высокий холестерин и триглицериды. Опыты на грызунах продемонстрировали, большие дозы мускатного ореха понижают уровень сахара в крови и улучшают функционирование поджелудочной железы. Но подобные эффекты испытывали лишь на животных и нужна проверка на людях, чтобы понять, являются ли добавки пряностей безопасными и действенными для людей.