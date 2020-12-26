Актриса Ирина Муравьева вылечилась от коронавируса

26.12.2020, 21:20, Разное

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Популярная актриса Ирина Муравьева вылечилась от коронавируса. Такой информацией с представителями СМИ поделились в Малом театре, где служит знаменитость.

Отмечается, что у Ирины Муравьевой все хорошо, ее самочувствие – прекрасное. Сейчас она восстанавливается после COVID-19. Последнее тестирование показало, что вирус в организме не выявлен.

Информация о болезни Муравьевой появилась несколько дней назад. Первые симптомы актриса начала ощущать еще 10 декабря, она сразу же обратилась за помощью к медицинским работникам. Некоторые СМИ сообщали, что знаменитость госпитализировали, но ее представители опровергли этот факт.

На счету Ирины Муравьевой десятки ролей в фильмах и театральных спектаклях. Больше всего ее знают по картина “Самая обаятельная и привлекательная”, “Не родись красивой”, “Москва слезам не верит”.