 

Число случаев COVID-19 в мире превысило 80 миллионов

26.12.2020, 21:14, Новости дня
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Число подтвержденных случаев COVID-19 в мире превысило 80 млн, свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 80 027 056, умерли 1 753 313 человека, выздоровели 45 145 454 заразившихся. Наибольшее число заражений – 18 771 885 – выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах умерли 330 345 инфицированных. Второе место по числу заражений занимает Индия с 10 169 118 выявленными случаями и 147 343 смертями. За ней идет Бразилия, где заразились 7 448 560 граждан, умерли 190 488 пациентов, передает ТАСС.

За минувшие сутки в РФ выявлено 29 тыс. 258 случаев коронавируса в 85 регионах.



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